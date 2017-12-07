Трёхколёсный скутер Peugeot – транспорт мегаполиса будущего
Скутер был разработан в рамках европейского консорциума EU-LIVE ("Efficient Urban LIght Vehicle"). Примечательно, что суть проекта – разгрузить транспортные системы мегаполисов от пробок.
Транспортное средство имеет крохотные размеры – 2,4 м. в длину и 0,85 м. в ширину и имеет систему, регулирующую угол наклона при опасных поворотах.
Гибридная система движение обеспечивается за счёт бензинового одноцилиндрового мотора в 42 лошадиные силы и 48-вольтовые электродвигатели Samsung. Правда, устроить ралли на мини-легковушке не получится – разгон скутера позволит проехать со скоростью до 130 км/ч.
Источник: newatlas.com
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