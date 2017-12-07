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Трёхколёсный скутер Peugeot – транспорт мегаполиса будущего

Декабрь 7, 2017 - 13:51 | 
Editor
peugot-phev-scooter-7.jpg

Новое транспортное средство представляет собой золотую середину между традиционным легковым автомобилем и эргономичным скутером. На фоне насущных проблем с перегруженностью транспортных систем города, Peugeot разрабатывает концепты транспорта будущего – легкие в управлении, малогабаритные электрокары-гибриды для лучшего передвижения по городским джунглям.

Скутер был разработан в рамках европейского консорциума EU-LIVE ("Efficient Urban LIght Vehicle"). Примечательно, что суть проекта – разгрузить транспортные системы мегаполисов от пробок.
Транспортное средство имеет крохотные размеры – 2,4 м. в длину и 0,85 м. в ширину и имеет систему, регулирующую угол наклона при опасных поворотах.
Гибридная система движение обеспечивается за счёт бензинового одноцилиндрового мотора в 42 лошадиные силы и 48-вольтовые электродвигатели Samsung. Правда, устроить ралли на мини-легковушке не получится – разгон скутера позволит проехать со скоростью до 130 км/ч.

Peugeot скутер

Peugeot скутер

Peugeot скутер

Источник: newatlas.com

     
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    Раздел: Транспорт

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