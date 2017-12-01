Осень 2017 года завершилась презентацией новогоот компаниив рамках выставки International Robot Exhibition.

Робот T-HR3 имеет высоту 1540 мм и весит около 75 кг. Его конструкция содержит 29 подвижных элементов, позволяющих ему выполнять весьма сложные движения и действия.

Управление роботом производится человеком-оператором через устройство виртуальной реальности HTC Vive.

Считывание мельчайших движений оператора производится с помощью 16 датчиков различного типа, встроенных в кабину Master Maneuvering System размером 850 х 1500 х1450 мм и весом 170 кг., в которой он находится на момент управления роботом.

Также оператор носит специальные перчатки, благодаря которым между ним и роботом устанавливается тактильная связь и для T-HR3 становится возможным выполнение сложнейших манипуляций.

Создатели позиционируют Т-HR3 как испытательную платформу для дальнейшего ее использования в проектировании роботов-помощников.

Источник: Источник: https://newatlas.com/