Nike Unlimited Stadium - стадион с виртуальными соперниками
По всей длине 200-метрового бегового трека установлены LED-экраны. Когда бегун совершает первый круг по трассе, экраны запоминают его средний темп. Начиная со второго круга аватар бегуна — его виртуальный двойник — соревнуется с настоящим бегуном, при том сохраняя первоначальную скорость.
Замер результатов происходит благодаря микрочипу-передатчику, который без труда можно зашнуровать в кроссовок бегуна. Всего на дорожках стадиона может комфортно тренироваться до 30 человек одновременно.
Видео к заметке:
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