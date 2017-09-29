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Nike Unlimited Stadium - стадион с виртуальными соперниками

Сентябрь 29, 2017 - 15:56 | 
Tech
Nike Unlimited Stadium - стадион с виртуальными соперниками

К лету 2017 года компания Nike запустила уникальный интерактивный беговой стадион Nike Unlimited Stadium в столице Филиппин Маниле, где каждый желающий может посоревноваться со своими собственными беговыми результатами. Сооружение представляет собой гигантскую беговую трассу, которая по форме является отпечатком подошвы модели кроссовок Lunar Epic, воплощающий инновации NikeRunning.

По всей длине 200-метрового бегового трека установлены LED-экраны. Когда бегун совершает первый круг по трассе, экраны запоминают его средний темп. Начиная со второго круга аватар бегуна — его виртуальный двойник — соревнуется с настоящим бегуном, при том сохраняя первоначальную скорость.

Замер результатов происходит благодаря микрочипу-передатчику, который без труда можно зашнуровать в кроссовок бегуна. Всего на дорожках стадиона может комфортно тренироваться до 30 человек одновременно.

Фото к заметке

Фото к заметке

Видео к заметке: 

     
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    Раздел: Развлечения

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