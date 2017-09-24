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Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус с максимальным ходом на одном заряде

Сентябрь 24, 2017 - 10:53 | 
Tech
Proterra Catalyst E2 Max - электрический автобус с максимальным ходом на одном заряде

Электроавтобус компании Proterra под названием Catalyst E2 Max установил новый мировой рекорд и проехал на одном заряде аккумуляторов 1772 километра.

Модель Proterra Catalyst E2 Max представляет собой достаточно крупный автобус длиной 13 м, рассчитанный на 40 посадочных мест. Мощность электродвигателя составляет 220 кВт (300 л.с.), что позволяет ему разгоняться до 105 км/ч (65 миль/ч), причем первые 30 км/ч он набирает за 6,8 секунды. Емкость батарей составляет впечатляющие 660 кВтч, а на их полную зарядку необходимо порядка 5 часов от зарядки мощностью 120 кВт.

Во время рекордного заезда автобус двигался в оптимальных условиях, без пассажиров, без остановок и по идеальному покрытию испытательного полигона. Естественно, что в городских условиях с салоном, загруженным пассажирами, результат будет значительно отличаться.

Тем не менее, емкая аккумуляторная батарея и ряд других инновационных технологий, использованных специалистами компании Proterra, позволят автобусу Catalyst E2 Max курсировать по длинным городским маршрутам в течение нескольких часов непрерывно. А кратковременная подзарядка на конечных остановках, производимая во время отдыха или смены водителя, позволит увеличить время нахождения автобуса на маршруте еще минимум на один час.

www.proterra.com

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Видео к заметке: 

     
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    Раздел: Транспорт

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