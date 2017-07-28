Инженеры Стэнфордского университета разработали интересный змееподобный механизм, способный огибать препятствия, пролазить в узкие щели и поднимать грузы. Он изготовлен из мягкого пластика и может растягиваться в длину до 72 метров. Продвигаясь вперед, робот как бы выворачивается наизнанку с помощью внутреннего пневматического давления, выталкивая свободный конец наружу. По сути задняя часть робота-змеи остается неподвижной, а перемещение происходит за счет «роста» передней части в нужном направлении.

Робот отличается высокой маневренностью, преодолевая повороты и другие сложные препятствия. Он может достигать скорости до 35 км/ч, тащить на себе груз до 100 кг и даже поворачивать вентили. Такое стало возможным, благодаря специальным алгоритмам, обеспечивающим накачку внутренних камер воздухом в определенной последовательности.

При использовании более прочного материала данная разработка может эффективно использоваться во время спасательных работ: приподымать плиты, протягивать каналы связи или обеспечивать видеотрансляцию из труднодоступных мест.

Источник: https://explorist.futurism.com