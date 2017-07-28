Мягкий змееподобный робот
Робот отличается высокой маневренностью, преодолевая повороты и другие сложные препятствия. Он может достигать скорости до 35 км/ч, тащить на себе груз до 100 кг и даже поворачивать вентили. Такое стало возможным, благодаря специальным алгоритмам, обеспечивающим накачку внутренних камер воздухом в определенной последовательности.
При использовании более прочного материала данная разработка может эффективно использоваться во время спасательных работ: приподымать плиты, протягивать каналы связи или обеспечивать видеотрансляцию из труднодоступных мест.
Источник: https://explorist.futurism.com
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Вакансия Преподаватель робототехники в детский клуб
Уровень зарплаты
от 20 000 до 50 000 руб. на руки
Обязанности:
• Проведение занятий по робототехнике/легоконструировани ю для детей в возрасте от 5 до 13 лет в детском центре. Подготовка детей к соревнованиям по робототехнике.
• планирование занятия на основании имеющихся методических указаний
• донесение теоретической информации в интересной и запоминающейся форме, с наглядной демонстрацией с использованием робототехнического конструктора
• постоянный контроль знаний и умений каждого из учащихся, закрепления «слабых участков»
• помощь в сборке робототехнических моделей по готовым инструкциям и иногда – по собственным проектам
• проведение игр и соревнований на занятиях
• поддержание дисциплины и порядка в клубе
• поддержание робототехнических наборов в сохранности и порядке
• коммуникация с родителями учащихся по поводу успеваемости учащихся
• (опционально) фотографии с занятий, ведение странички в соцсетях
Требования:
• увлеченность современными технологиями и техникой
• уверенной знание (а главное - понимание) школьного курса физики
• опыт и желание работать с детьми, открытость
• знание и понимание основных алгоритмов и логических структур, использующихся в программировании микроконтроллеров в языках программирования высокого уровня
• желательно быть знакомым с микроконтроллерами AVR и платформой Arduino
• Доброжелательность, пунктуальность и организованность
• умение понятно и интересно доносить информацию, общаться с детьми и родителями
Условия:
Часы и оплата договорные:
• Будни и выходные
• Гибкий график с 9 до 20
• Выбираете свободные для Вас часы и мы их фиксируем за Вами.
• Оплата возможна через стабильный оклад (от 30.000) или за каждое занятие.
• работа в рамках нового перспективного образовательного проекта, подразумевающего разнообразные возможности карьерного и личностного роста.
Тип занятости
Частичная занятость, полная занятость, гибкий график, сменный график
Адрес
Г.Люберцы, пр-т Гагарина 9 (15 минут от метро Выхино)
Контакты: Роман Николаевич Соколов
• Г.Люберцы, пр-т Гагарина 9 (15 минут от метро Выхино)
• Клуб «Роботрек»
• Robotrack.ru
• info@robotrack.ru
• 8-800-222-80-31