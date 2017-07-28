25 августа 1919 — Открылся первый в мире регулярный международный авиационный маршрут Лондон-Париж.
                
Современные достижения науки и техники, новые технологии, электроника, компьютеры, роботы, гаджеты, мобильные устройства, интересные разработки известных корпораций, средства коммуникаций, футуристические концепты, космические исследования, архитектура, судостроение, дизайн - все это и многое другое в новостях и обзорах на этом сайте

Средняя: 4 (2 голоса)

Мягкий змееподобный робот

Июль 28, 2017 - 11:58 | 
Tech
Мягкий змееподобный робот

Инженеры Стэнфордского университета разработали интересный змееподобный механизм, способный огибать препятствия, пролазить в узкие щели и поднимать грузы. Он изготовлен из мягкого пластика и может растягиваться в длину до 72 метров. Продвигаясь вперед, робот как бы выворачивается наизнанку с помощью внутреннего пневматического давления, выталкивая свободный конец наружу. По сути задняя часть робота-змеи остается неподвижной, а перемещение происходит за счет «роста» передней части в нужном направлении.

Робот отличается высокой маневренностью, преодолевая повороты и другие сложные препятствия. Он может достигать скорости до 35 км/ч, тащить на себе груз до 100 кг и даже поворачивать вентили. Такое стало возможным, благодаря специальным алгоритмам, обеспечивающим накачку внутренних камер воздухом в определенной последовательности.

При использовании более прочного материала данная разработка может эффективно использоваться во время спасательных работ: приподымать плиты, протягивать каналы связи или обеспечивать видеотрансляцию из труднодоступных мест.

Источник: https://explorist.futurism.com

Фото к заметке

Видео к заметке: 

     
Заметки по теме:
G-Force PXY CAM - дрон с функцией опыления цветов
G-Force PXY CAM - дрон с функцией опыления цветов

Method-1 - гигантский робот-экзоскелет с оператором внутри
Method-1 - гигантский робот-экзоскелет с оператором внутри

Prodrone PD6B-AW-ARM - летающий дрон с «руками»
Prodrone PD6B-AW-ARM - летающий дрон с «руками»



Комментировать  |  4088 просмотров
    Раздел: Робототехника


Отправил(а) Роман Август 10, 2017 - 05:34 (Рекомендует посетить http://robotrack.ru)

Вакансия Преподаватель робототехники в детский клуб

Уровень зарплаты
от 20 000 до 50 000 руб. на руки

Обязанности:
• Проведение занятий по робототехнике/легоконструировани ю для детей в возрасте от 5 до 13 лет в детском центре. Подготовка детей к соревнованиям по робототехнике.
• планирование занятия на основании имеющихся методических указаний
• донесение теоретической информации в интересной и запоминающейся форме, с наглядной демонстрацией с использованием робототехнического конструктора
• постоянный контроль знаний и умений каждого из учащихся, закрепления «слабых участков»
• помощь в сборке робототехнических моделей по готовым инструкциям и иногда – по собственным проектам
• проведение игр и соревнований на занятиях
• поддержание дисциплины и порядка в клубе
• поддержание робототехнических наборов в сохранности и порядке
• коммуникация с родителями учащихся по поводу успеваемости учащихся
• (опционально) фотографии с занятий, ведение странички в соцсетях

Требования:
• увлеченность современными технологиями и техникой
• уверенной знание (а главное - понимание) школьного курса физики
• опыт и желание работать с детьми, открытость
• знание и понимание основных алгоритмов и логических структур, использующихся в программировании микроконтроллеров в языках программирования высокого уровня
• желательно быть знакомым с микроконтроллерами AVR и платформой Arduino
• Доброжелательность, пунктуальность и организованность
• умение понятно и интересно доносить информацию, общаться с детьми и родителями

Условия:
Часы и оплата договорные:
• Будни и выходные
• Гибкий график с 9 до 20
• Выбираете свободные для Вас часы и мы их фиксируем за Вами.
• Оплата возможна через стабильный оклад (от 30.000) или за каждое занятие.
• работа в рамках нового перспективного образовательного проекта, подразумевающего разнообразные возможности карьерного и личностного роста.

Тип занятости
Частичная занятость, полная занятость, гибкий график, сменный график

Адрес
Г.Люберцы, пр-т Гагарина 9 (15 минут от метро Выхино)
Контакты: Роман Николаевич Соколов
• Г.Люберцы, пр-т Гагарина 9 (15 минут от метро Выхино)
• Клуб «Роботрек»
• Robotrack.ru
• info@robotrack.ru
• 8-800-222-80-31

Фотофакт

Моря и главные лучевые системы на Луне
Моря и главные лучевые системы на Луне

Невооруженным глазом на лунном диске видны темные образования, это так называемые моря. В них нет ни капли воды, и они состоят из базальтов. 3-4.5 милд. лет назад на поверхность Луны излилась лава и, застыв, образовала темные моря.

Комментарии

Аренда спецтехники от компании "Перевози"
А сколько у вас стоит арендовать экскаватор типа Atlas 1204 (tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora/kolesnyi-ekskavator-atlas.html)? на днях он понадобится...
Эко-крио-литье металла по ледяным моделям
УДК 621.744 В. С. Дорошенко, doro55v@gmail.com ,Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины. Способы получения песчаных...
Эко-крио-литье металла по ледяным моделям
Дорошенко В.С., к.т.н. (ФТИМС НАН Украины, г. Киев) Материалы, разрушающиеся после выполнения своих функций, и самопроизвольные процессы литейного...
          Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2008-2017 • Новости технологий