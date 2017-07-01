Еще один конкурент летающим автомобилям зарождается на американском континенте. Проект двухместного летающего автомобиля DR-7 представила американская компания ​DeLorean Aerospace. Предполагается, что спроектированная модель сможет разгоняться до 386 км/ч, а крейсерский полет в воздухе выполнять на скорости 240 км/ч.

DR-7 будет выполнен как ховербайк с поворотными вентиляторами. Один из них установят в носовой части, второй — на корме. Ожидается, что после взлета вентиляторы смогут поворачиваться на 90 градусов. Длина летающего автомобиля будет около шести метров.

Перспективная машина будет полностью электрической. Подробности о дальности ее полета пока неизвестны. До конца текущего года разработчики планируют собрать первый летный прототип машины. Когда именно может начаться ее серийное производство, пока неизвестно. DeLorean Aerospace планирует продавать DR-7 по 250-300 тысяч долларов.

Источник: http://evtol.news