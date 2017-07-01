08 июля 2011 — старт шаттла «Атлантис». Последний полёт шаттла «Атлантис», завершивший эксплуатацию кораблей системы «Space Shuttle»
                
Современные достижения науки и техники, новые технологии, электроника, компьютеры, роботы, гаджеты, мобильные устройства, интересные разработки известных корпораций, средства коммуникаций, футуристические концепты, космические исследования, архитектура, судостроение, дизайн - все это и многое другое в новостях и обзорах на этом сайте

Средняя: 3.5 (2 голоса)

Проект двухместного летающего автомобиля DR-7

Июль 1, 2017 - 20:15 | 
Tech
Проект двухместного летающего автомобиля DR-7

Еще один конкурент летающим автомобилям зарождается на американском континенте. Проект двухместного летающего автомобиля DR-7 представила американская компания ​DeLorean Aerospace. Предполагается, что спроектированная модель сможет разгоняться до 386 км/ч, а крейсерский полет в воздухе выполнять на скорости 240 км/ч.

DR-7 будет выполнен как ховербайк с поворотными вентиляторами. Один из них установят в носовой части, второй — на корме. Ожидается, что после взлета вентиляторы смогут поворачиваться на 90 градусов. Длина летающего автомобиля будет около шести метров.

Перспективная машина будет полностью электрической. Подробности о дальности ее полета пока неизвестны. До конца текущего года разработчики планируют собрать первый летный прототип машины. Когда именно может начаться ее серийное производство, пока неизвестно. DeLorean Aerospace планирует продавать DR-7 по 250-300 тысяч долларов.

Источник: http://evtol.news

Фото к заметке

     
Заметки по теме:
Hyperloop - проект вакуумного поезда получил тестовую трассу в Неваде
Hyperloop - проект вакуумного поезда получил тестовую трассу в Неваде

PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль
PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль

Самобалансирующий мотоцикл Honda способен следовать за хозяином
Самобалансирующий мотоцикл Honda способен следовать за хозяином



Комментировать  |  3540 просмотров
    Раздел: Транспорт

Фотофакт

Тайбэй 101
Тайбэй 101

Тайбэй 101 — небоскрёб, расположенный в столице Китайской Республики — Тайбэе. Этажность небоскрёба составляет 101 этаж, высота — 509,2 м, вместе со шпилем.

Комментарии

PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль
Это автожир а не вертолёт. Винт у него используется как вращающееся крыло.
PAL-V Liberty - первый серийный летающий автомобиль
И зачем это вдруг винтокрылой машине требуется разбег? И непонятно, как осуществляется стабилизация горизонтального полёта или заднее оперение на...
Revomaze - головоломка для людей со стальными нервами
Сложность в том что дорожек находящихся на оси не видно!Вы их только чувствуйте!

Видеоролик

LED-куб
LED-куб
          Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2008-2017 • Новости технологий