Телевизор с функцией картины
Для придания телевизору большего сходства с обычными картинами предусмотрены дополнительные опции, такие как выбор различных рамок панели или дополнительная подставка-тренога для полноты образа картины на мольберте. Кроме того, The Frame оснащен прозрачным оптическим кабелем и системой крепления вплотную к стене.
Стоимость The Frame стартует с $1999 для 55-дюймовой версии, в то время как 65-дюймовая модель обойдётся в $2799. Покупатель может выбрать цвет и материал рамки по своему вкусу. Это обойдётся в дополнительные $200–250 в зависимости от материала и размера диагонали телевизора.
Источник: https://news.samsung.com
Заметки по теме: