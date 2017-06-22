Простая идея, лежащая, буквально, на поверхности, возможно вскоре преобразует интерьеры большинства квартир. На выставке CES 2017 компания Samsung продемонстрировала телевизор The Frame, который являясь телевизором новой линейки QLED, обладает интересной функцией, делающим его уникальным. После выключения экран телевизора не становится привычно черным, а превращается в своего рода картину, с выбором изображения из более чем 100 вариантов в различных жанрах – включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки и так далее.

Для придания телевизору большего сходства с обычными картинами предусмотрены дополнительные опции, такие как выбор различных рамок панели или дополнительная подставка-тренога для полноты образа картины на мольберте. Кроме того, The Frame оснащен прозрачным оптическим кабелем и системой крепления вплотную к стене.

Стоимость The Frame стартует с $1999 для 55-дюймовой версии, в то время как 65-дюймовая модель обойдётся в $2799. Покупатель может выбрать цвет и материал рамки по своему вкусу. Это обойдётся в дополнительные $200–250 в зависимости от материала и размера диагонали телевизора.

Источник: https://news.samsung.com