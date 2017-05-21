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DEVC - система зарядки электромобилей в движении

Май 21, 2017 - 14:01 | 
Tech
DEVC - система зарядки электромобилей в движении

Еще один шаг в пользу выбора электромобиля вместо авто с бензиновым двигателем сделала компания Qualcomm, продемонстрировав в действии систему динамической подзарядки электрических автомобилей под названием Dynamic Electric Vehicle Charging (DEVC).

Существенным недостатком для современных электромобилей является время зарядки, которое значительно превышает процесс заправки для традиционных авто. Система DEVC позволит электрокарам восполнять запас энергии непосредственно в движении, без каких-либо остановок на зарядку.

Система базируется на технологии Qualcomm Halo Wireless Electric Vehicle Charging (WEVC). Она использует принцип магнитной индукции. Передающая часть системы содержит индукционную катушку, создающую электромагнитное поле при поступлении переменного тока. Приёмник — это ещё одна индукционная катушка, которая установлена на автомобиль: данный модуль улавливает электромагнитное поле и преобразует энергию в постоянный ток для зарядки батарейного блока.

Разработку продемонстрировали на тестовом участке дороги протяженностью 100 метров. В эксперименте были задействованы Renault Kangoo, оснащенные необходимым оборудованием. Утверждается, что система DEVC позволит подзаряжать машины, движущиеся на больших скоростях в обоих направлениях. При этом обеспечивается мощность до 20 кВт.

Источник: www.qualcomm.com

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    Раздел: Энергетика

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