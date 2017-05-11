Обеспечение безопасности на воде может выйти на качественно новый уровень благодаря разработке нового уникального гаджета Ploota, который призван спасать жизни утопающим. Смарт-гаджет надевается на шею и с помощью датчиков контролирует поведение пловца, в момент опасности он превращается в настоящий "спасательный круг" - раскрывая надувные подушки. Устройство способно определять, тонет ли человек или нет, и даже если пловец будет находиться в бессознательном состоянии, гаджет способен поднять его на поверхность воды и удерживать на плаву на протяжении почти 6 часов. Помимо автоматической активации, Ploota может быть активирован и вручную при помощи специальной кнопки.

За накачивание спасательных подушек отвечают картриджи, наполненные углекислым газом. Картриджи могут быть использованы лишь один раз, однако разработчики будут распространять запасные через свой интернет-магазин. На данный момент команда стартапа Ploota организовала сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter, где любой желающий может оформить предварительный заказ на гаджет по цене 55 долларов. Если проект достигнет стадии производства, устройство будет представлено в трех цветах.

Источник: www.ploota.de