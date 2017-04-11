Hyperloop - проект вакуумного поезда получил тестовую трассу в Неваде
На данный момент построены первые 500 метров тестовой трассы, получившей название DevLoop. Она расположена в пустыне американского штата Невада. Трасса представляет собой гигантскую трубу, в которой компания будет испытывать технологию магнитной левитации.
На следующем этапе тестирования Hyperloop One планирует установить двигатель в трубу и заняться разработкой пассажирской капсулы. В компании также рассказали об 11 возможных направлениях Hyperloop, ранее предложенных участниками конкурса Hyperloop One Global Challenge. Они будут пролегать через штаты Флорида, Техас, Массачусетс, Колорадо и некоторые другие. Расстояния между двумя пунктами колеблются в пределах от 160 км до 1850 км и выше. Пассажирские перевозки в компании планируют запустить к 2021 году.