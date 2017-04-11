Компания Hyperloop One завершила постройку первой тестовой трассы для поезда Hyperloop. Проект Hyperloop предложен канадско-американский миллиардером, инженерои и изобретателем Илоном Маском. По его словам, это нечто среднее между «Конкордом», рельсотроном и столом для аэрохоккея. Hyperloop задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1 220 км/ч (в зависимости от ландшафта) с интервалом в 30 секунд в одном направлении перемещаются транспортные капсулы длиной 25—30 м. Капсулы в Hyperloop будут двигаться по герметичной трубе, давление в которой равно одной тысячной атмосферного. Предусмотрены два варианта системы пассажирский и пассажиро-грузовой.

На данный момент построены первые 500 метров тестовой трассы, получившей название DevLoop. Она расположена в пустыне американского штата Невада. Трасса представляет собой гигантскую трубу, в которой компания будет испытывать технологию магнитной левитации.

На следующем этапе тестирования Hyperloop One планирует установить двигатель в трубу и заняться разработкой пассажирской капсулы. В компании также рассказали об 11 возможных направлениях Hyperloop, ранее предложенных участниками конкурса Hyperloop One Global Challenge. Они будут пролегать через штаты Флорида, Техас, Массачусетс, Колорадо и некоторые другие. Расстояния между двумя пунктами колеблются в пределах от 160 км до 1850 км и выше. Пассажирские перевозки в компании планируют запустить к 2021 году.

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