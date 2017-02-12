Небольшой любительский дрон G-Force PXY CAM, стараниями японских исследователей, приобрел уникальную функцию - опыление цветов. К пятисантиметровым летающим роботам с дистанционным управлением была присоединена клейкая поверхность из шерсти животных, на которую нанесен специальный жидкий гель. Последний состоит из длинных молекул и обладает достаточной липкостью, чтобы захватывать пыльцевые зерна. Таким образом дроны смогут переносить пыльцу с цветка на цветок, просто сталкиваясь на полном ходу с растениями.

Ученые уже успешно испытали электропчел на одном виде растений. При всем этом они признали, что не уверены в безопасности дронов для животных и насекомых.