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Boeing предложила новые скафандры для космических полетов

Январь 29, 2017 - 11:16 | 
Tech
Boeing предложила новые скафандры для космических полетов

26 января компания Boeing показала новые космические скафандры, которые, возможно, станут стандартом для всех будущих миссий. Первый испытательный полет запланирован на космическом корабле Boeing Starliner. Новые синие скафандры легче и гибче прежних оранжевых, и адаптированы под новые технологии: так, на перчатках у них покрытие, которое облегчает работу с сенсорными дисплеями. Шлем и визор встроены в скафандры, и отделить их нельзя. К новинкам относится и система вентиляции, которая позволяет сохранять комфортную температуру и может загерметизировать скафандр в случае необходимости.

Скафандр целиком, вместе с обувью, которая, как и шлем, составляет с комбинезоном единое целое, весит около 9 кг. Локти и колени космонавтов в новом скафандре будут окружены новыми гибкими материалами, дающими больше свободы движения, чем материалы, использованные в предыдущей модели.

Данные костюмы не предназначены для выхода в открытый космос, это средство защиты во время полётов на Международную космическую станцию и обратно. Большие скафандры для открытого космоса хранятся на станции, и пока для них нет замены. В ближайшее время свою версию космических скафандров для астронавтов должна предоставить и компания SpaceX.

Источник: www.nasa.gov

Boeing предложила новые скафандры для космических полетов

Видео к заметке: 

     
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    Раздел: Космос

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