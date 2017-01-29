Boeing предложила новые скафандры для космических полетов
Скафандр целиком, вместе с обувью, которая, как и шлем, составляет с комбинезоном единое целое, весит около 9 кг. Локти и колени космонавтов в новом скафандре будут окружены новыми гибкими материалами, дающими больше свободы движения, чем материалы, использованные в предыдущей модели.
Данные костюмы не предназначены для выхода в открытый космос, это средство защиты во время полётов на Международную космическую станцию и обратно. Большие скафандры для открытого космоса хранятся на станции, и пока для них нет замены. В ближайшее время свою версию космических скафандров для астронавтов должна предоставить и компания SpaceX.
Источник: www.nasa.gov
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