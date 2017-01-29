26 января компания Boeing показала новые космические скафандры, которые, возможно, станут стандартом для всех будущих миссий. Первый испытательный полет запланирован на космическом корабле Boeing Starliner. Новые синие скафандры легче и гибче прежних оранжевых, и адаптированы под новые технологии: так, на перчатках у них покрытие, которое облегчает работу с сенсорными дисплеями. Шлем и визор встроены в скафандры, и отделить их нельзя. К новинкам относится и система вентиляции, которая позволяет сохранять комфортную температуру и может загерметизировать скафандр в случае необходимости.

Скафандр целиком, вместе с обувью, которая, как и шлем, составляет с комбинезоном единое целое, весит около 9 кг. Локти и колени космонавтов в новом скафандре будут окружены новыми гибкими материалами, дающими больше свободы движения, чем материалы, использованные в предыдущей модели.

Данные костюмы не предназначены для выхода в открытый космос, это средство защиты во время полётов на Международную космическую станцию и обратно. Большие скафандры для открытого космоса хранятся на станции, и пока для них нет замены. В ближайшее время свою версию космических скафандров для астронавтов должна предоставить и компания SpaceX.

Источник: www.nasa.gov