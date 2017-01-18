На международной выставке потребительской электроники — «CES 2017» в Лас-Вегасе Honda представила технологию Moto Riding Assist, которая получила сразу три награды.

С помощью собственных уникальных разработок из области робототехники, Honda создала самобалансирующий байк, способный сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя.

В отличие от разработок других компаний, которые полагаются на использование тяжелых гироскопов, в итоге, влияющих на стиль вождения, инженеры Honda используют другой подход.

Riding Assist представляет собой систему электронного рулевого управления (Drive-by-Wire), в которой рукоятки руля не напрямую управляют поворотом мотоцикла, а подсоединены к управляющему компьютеру, который поворачивает переднюю вилку с помощью сервоприводов. Система включается на небольших скоростях (около пяти километров в час и меньше) и начинает следить за равновесием мотоцикла, улавливая баланс мотоцикла «подруливанием».

Также компьютер изменяет угол наклона передней вилки, что позволяет управлять центром тяжести мотоцикла. По наклону тела мотоциклиста и повороту рукояток система определяет нужный маневр и выполняет его, также Riding Assist умеет удерживать равновесие мотоцикла стоя на месте и может самостоятельно управлять мотоциклом, который следует за владельцем.

Источник: www.honda.co.ru