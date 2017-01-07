На выставке CES 2017, прошедшей в Лас-Вегасе (Невада, США), японская корпорация Toyota представила шоу-кар Concept-i с системой искусственного интеллекта. Автомобиль может брать на себя управление в сложных условиях движения, при невнимательности водителя или по его прямой команде. За это отвечает интерфейс, наделенный искусственным интеллектом Yui, что с японского можно примерно перевести как «мягкая связь». Мягкая — потому что цель интерфейса сделать взаимодействие человека и машины максимально дружественным и теплым. Система использует всевозможные датчики и биометрические инструменты для сбора данных о владельце. Yui обучается с течением времени, распознавая эмоциональное состояние водителя и предвосхищая его действия.

Запоминающийся дизайн робокара был разработан в калифорнийском центре Toyota Calty Design Research в Ньюпорт-Бич. Внешний вид примечателен большими откидными вверх дверями и широкой площадью остекления. Минималистский салон рассчитан на четырех человек. Показания приборов и другая информация выведены на небольшой дисплей.

Примечательно, что Toyota Concept-i не является выставочным макетом. В ближайшее время компания планирует начать испытания автомобиля в сотрудничестве с двумя американскими университетами, а в отдалённой перспективе некоторые технологии концепта могут быть применены на серийных машинах.