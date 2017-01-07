Toyota Concept-i - концепт-кар с системой искусственного интеллекта
Запоминающийся дизайн робокара был разработан в калифорнийском центре Toyota Calty Design Research в Ньюпорт-Бич. Внешний вид примечателен большими откидными вверх дверями и широкой площадью остекления. Минималистский салон рассчитан на четырех человек. Показания приборов и другая информация выведены на небольшой дисплей.
Примечательно, что Toyota Concept-i не является выставочным макетом. В ближайшее время компания планирует начать испытания автомобиля в сотрудничестве с двумя американскими университетами, а в отдалённой перспективе некоторые технологии концепта могут быть применены на серийных машинах.
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