Южнокорейская компания Korea Future Technology приступила к испытаниям модели гигантского робота METHOD-1, пилотируемого оператором изнутри. Механизм, напоминающий робота-погрузчика из кинофильма "Чужие 2", представляет собой экзоскелет высотой 4 метра и массой около 1,5 тонн.

Конструкция робота-экзоскелета позволяет отнести его к классу гуманоидов: прямоходящий механизм не демонстрирует чудеса манёвренности, но выглядит довольно устойчивым. Для выполнения различных операций METHOD-1 может задействовать два своих манипулятора, перемещение в пространстве которых выполняется синхронно с движением контроллеров в кабине пилота. Человек, отвечающий за действия METHOD-1, размещается в надёжно защищённой от падения бронированной капсуле, однако разработчики предусмотрели и возможность беспилотного контроля.

Примечательно, что в разработке концепта и оформления принял участи Виталий Булгаров — 3D-художник, ранее работавший над моделями для фильмов Трансформеры 4, Терминатор Генезис и трейлеров компьютерных игр Starcraft 2 и World of Warcraft.

Источник: http://www.wired.co.uk