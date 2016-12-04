Космические полеты от японских туроператоров
Предполагается, что космический самолёт сможет достигать так называемой линии Кармана на высоте 100 км, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.
Весь полёт продлится примерно 90 минут, включая пять минут невесомости. Первые полёты предварительно намечены на декабрь 2023 года. Цена билета составит около 125 000 долларов США. В год планируется осуществлять до 50 полётов на двух кораблях.
Данный проект может стать серьезным конкурентом компании Virgin Galactic, которая уже довольно длительное время испытывает корабль SpaceShipTwo и самолёт-носитель WhiteKnightTwo (см. заметку "Первый самостоятельный полет частного космического корабля SpaceShipTwo").
Источник: http://the-japan-news.com
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