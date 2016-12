В совместном заявлении, опубликованном 1 декабря 2016 года, три японские компании заявили, что они готовы вместе работать над проектом коммерческих космических путешествий. Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. и бюро путешествий HIS Co. инвестировали деньги в компанию PD Aerospace Ltd, которая с 2007 года разрабатывает космический самолет, способный брать на борт восемь человек - два пилота и шесть пассажиров.

Предполагается, что космический самолёт сможет достигать так называемой линии Кармана на высоте 100 км, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.

Весь полёт продлится примерно 90 минут, включая пять минут невесомости. Первые полёты предварительно намечены на декабрь 2023 года. Цена билета составит около 125 000 долларов США. В год планируется осуществлять до 50 полётов на двух кораблях.

Данный проект может стать серьезным конкурентом компании Virgin Galactic, которая уже довольно длительное время испытывает корабль SpaceShipTwo и самолёт-носитель WhiteKnightTwo (см. заметку "Первый самостоятельный полет частного космического корабля SpaceShipTwo").

Источник: http://the-japan-news.com