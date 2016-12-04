23 декабря 1947 — Первая демонстрация транзистора на Bell Labs.
                
Современные достижения науки и техники, новые технологии, электроника, компьютеры, роботы, гаджеты, мобильные устройства, интересные разработки известных корпораций, средства коммуникаций, футуристические концепты, космические исследования, архитектура, судостроение, дизайн - все это и многое другое в новостях и обзорах на этом сайте

Голосов пока нет

Космические полеты от японских туроператоров

Декабрь 4, 2016 - 23:01 | 
Tech
Космические полеты от японских туроператоров

В совместном заявлении, опубликованном 1 декабря 2016 года, три японские компании заявили, что они готовы вместе работать над проектом коммерческих космических путешествий. Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. и бюро путешествий HIS Co. инвестировали деньги в компанию PD Aerospace Ltd, которая с 2007 года разрабатывает космический самолет, способный брать на борт восемь человек - два пилота и шесть пассажиров.

Предполагается, что космический самолёт сможет достигать так называемой линии Кармана на высоте 100 км, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.

Весь полёт продлится примерно 90 минут, включая пять минут невесомости. Первые полёты предварительно намечены на декабрь 2023 года. Цена билета составит около 125 000 долларов США. В год планируется осуществлять до 50 полётов на двух кораблях.

Данный проект может стать серьезным конкурентом компании Virgin Galactic, которая уже довольно длительное время испытывает корабль SpaceShipTwo и самолёт-носитель WhiteKnightTwo (см. заметку "Первый самостоятельный полет частного космического корабля SpaceShipTwo").

Источник: http://the-japan-news.com

     
Заметки по теме:
Миссия ARM - захват и транспортировка астероидов
Миссия ARM - захват и транспортировка астероидов

На снимках кометы Чурюмова—Герасименко найден потерянный зонд
На снимках кометы Чурюмова-Герасименко найден потерянный зонд

Онлайн-трансляция со дна Марианской впадины
Онлайн-трансляция со дна Марианской впадины



Комментировать  |  3566 просмотров
    Раздел: Космос

Фотофакт

Acabion GTBO
Acabion GTBO

В 2008 году компания Acabion представила мотоцикл GTBO, который имеет полный кузов и похож на ракету. Acabion GTBO способен разогнаться до 550 км/ч и ускорится от 0 до 480 км/ч за 30 секунд.

Комментарии

Симулятор вкуса виртуальной реальности
Привет!!!!! А как на счёт энергии??? Учёные из Германии и Японии, Швейцария, разработали новую энергию,которая позволить продлить Ваши...
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль
И что тоже с гироскопом? Ни вжисть не поверю, разве что просто крытый велосипед хотели производить.
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль
N лет назад такой автомобиль планировалось производить в Воронеже... Называться он должен был "Ворон", корпус из дюраля и т.д. В архивах газет...
          Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2008-2016 • Новости технологий