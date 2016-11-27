Дорога из солнечных панелей в Нормандии
После многолетних тестов компанией начато строительство километрового испытательного полигона возле деревни Турувр в Нижней Нормандии. Дорожное покрытие из 2800 м2 солнечных панелей должно генерировать электроэнергии на 280 кВт·ч. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить в течение года освещение улиц небольшого посёлка с населением в 5000 человек.
В настоящее время стоимость такого дорожного покрытия довольно высока. Один квадратный метр солнечной дороги стоит до 2500 евро с учётом расходов на укладку, мониторинг и сбор данных. Wattway, подразделение Colas SA, которое занимается этими технологиями, обещает снизить к 2020 году стоимость такой дороги до показателей традиционных солнечных ферм.
Источник: http://www.bloomberg.com/
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