Поиск рационального использования огромных площадей автомобильных дорог стал актуальной задачей для многих энергосберегающих компаний. Наиболее перспективным видится размещение на дорожном полотне солнечных панелей (см. заметку " Дорожное полотно из солнечных панелей "). К сожалению, основной проблемой является хрупкость самих солнечных модулей, поэтому компании предлагают разные решения. Предприятие Colas SA, входящее в состав французской промышленной группы Bouygues SA, разработало солнечные панели, состоящий из многослойного пластика, способного выдержать вес тяжелого грузовика.

После многолетних тестов компанией начато строительство километрового испытательного полигона возле деревни Турувр в Нижней Нормандии. Дорожное покрытие из 2800 м2 солнечных панелей должно генерировать электроэнергии на 280 кВт·ч. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить в течение года освещение улиц небольшого посёлка с населением в 5000 человек.

В настоящее время стоимость такого дорожного покрытия довольно высока. Один квадратный метр солнечной дороги стоит до 2500 евро с учётом расходов на укладку, мониторинг и сбор данных. Wattway, подразделение Colas SA, которое занимается этими технологиями, обещает снизить к 2020 году стоимость такой дороги до показателей традиционных солнечных ферм.

Источник: http://www.bloomberg.com/