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Дорога из солнечных панелей в Нормандии

Ноябрь 27, 2016 - 19:49 | 
Tech
Дорога из солнечных панелей в Нормандии

Поиск рационального использования огромных площадей автомобильных дорог стал актуальной задачей для многих энергосберегающих компаний. Наиболее перспективным видится размещение на дорожном полотне солнечных панелей (см. заметку "Дорожное полотно из солнечных панелей"). К сожалению, основной проблемой является хрупкость самих солнечных модулей, поэтому компании предлагают разные решения. Предприятие Colas SA, входящее в состав французской промышленной группы Bouygues SA, разработало солнечные панели, состоящий из многослойного пластика, способного выдержать вес тяжелого грузовика.

После многолетних тестов компанией начато строительство километрового испытательного полигона возле деревни Турувр в Нижней Нормандии. Дорожное покрытие из 2800 м2 солнечных панелей должно генерировать электроэнергии на 280 кВт·ч. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить в течение года освещение улиц небольшого посёлка с населением в 5000 человек.

В настоящее время стоимость такого дорожного покрытия довольно высока. Один квадратный метр солнечной дороги стоит до 2500 евро с учётом расходов на укладку, мониторинг и сбор данных. Wattway, подразделение Colas SA, которое занимается этими технологиями, обещает снизить к 2020 году стоимость такой дороги до показателей традиционных солнечных ферм.

Источник: http://www.bloomberg.com/

     
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    Раздел: Энергетика

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