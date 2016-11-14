Симулятор вкуса виртуальной реальности
Новое созданное ими устройство выглядит как прозрачный параллелепипед с непонятной электронной начинкой и опутанное большим количеством разноцветных проводов. Активная часть этого устройства содержит матрицу крошечных термоэлектрических твердотельных приборов, известных, как элементы Пельтье, которые способны нагреваться или охлаждаться с высокой скоростью. Такое сложное управление температурой поверхности при касании ее языком вызвало у половины участников эксперимента устойчивые ощущения сладости.
Исследователи надеются, что рано или поздно им удастся усовершенствовать форму и размер, а также сделать устройство беспроводным, чтоб его можно было положить в рот и наслаждаться вкусами виртуальной реальности.
Источник: http://www.seeker.com
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