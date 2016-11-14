23 декабря 1947 — Первая демонстрация транзистора на Bell Labs.
                
Современные достижения науки и техники, новые технологии, электроника, компьютеры, роботы, гаджеты, мобильные устройства, интересные разработки известных корпораций, средства коммуникаций, футуристические концепты, космические исследования, архитектура, судостроение, дизайн - все это и многое другое в новостях и обзорах на этом сайте

Средняя: 2.8 (5 голосов)

Симулятор вкуса виртуальной реальности

Ноябрь 14, 2016 - 22:53 | 
Tech
Симулятор вкуса виртуальной реальности

Команда исследователей из Национального университета Сингапура (National University of Singapore) разработали цифровой стимулятор, способный передавать вкус. В 2013 году публике было представлено устройство, состоящее из небольшого серебряного электрода, который крепится к кончику языка. С помощью передаваемого через него лёгкого переменного тока можно было обмануть вкусовые рецепторы и создать некоторые первичные вкусовые ощущения: солёное, кислое и горькое. Однако, при помощи электрической стимуляции не удалось добиться воспроизведения вкуса сладости. И для этого ученые обратились в сторону еще одного вида стимуляции - тепловой.

Новое созданное ими устройство выглядит как прозрачный параллелепипед с непонятной электронной начинкой и опутанное большим количеством разноцветных проводов. Активная часть этого устройства содержит матрицу крошечных термоэлектрических твердотельных приборов, известных, как элементы Пельтье, которые способны нагреваться или охлаждаться с высокой скоростью. Такое сложное управление температурой поверхности при касании ее языком вызвало у половины участников эксперимента устойчивые ощущения сладости.

Исследователи надеются, что рано или поздно им удастся усовершенствовать форму и размер, а также сделать устройство беспроводным, чтоб его можно было положить в рот и наслаждаться вкусами виртуальной реальности.

Источник: http://www.seeker.com

     
Заметки по теме:
HoloFlex - гибкий смартфон с 3D-экраном
HoloFlex - гибкий смартфон с 3D-экраном

Ruggie - будильник, обеспечивающий вставание с постели
Ruggie - будильник, обеспечивающий вставание с постели

Powerup FPV - управление бумажным самолетиком
Powerup FPV - управление бумажным самолетиком



Комментировать  |  5536 просмотров
    Раздел: Гаджеты


Отправил(а) Гость Декабрь 16, 2016 - 20:52

Привет!!!!! А как на счёт энергии??? Учёные из Германии и Японии, Швейцария, разработали новую энергию,которая позволить продлить Ваши биологические часы. www.neutrino-energy.com. Это реальный прорыв в технологии!!!

Фотофакт

Acabion GTBO
Acabion GTBO

В 2008 году компания Acabion представила мотоцикл GTBO, который имеет полный кузов и похож на ракету. Acabion GTBO способен разогнаться до 550 км/ч и ускорится от 0 до 480 км/ч за 30 секунд.

Комментарии

Симулятор вкуса виртуальной реальности
Привет!!!!! А как на счёт энергии??? Учёные из Германии и Японии, Швейцария, разработали новую энергию,которая позволить продлить Ваши...
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль
И что тоже с гироскопом? Ни вжисть не поверю, разве что просто крытый велосипед хотели производить.
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль
N лет назад такой автомобиль планировалось производить в Воронеже... Называться он должен был "Ворон", корпус из дюраля и т.д. В архивах газет...
          Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2008-2016 • Новости технологий