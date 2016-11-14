Команда исследователей из Национального университета Сингапура (National University of Singapore) разработали цифровой стимулятор, способный передавать вкус. В 2013 году публике было представлено устройство, состоящее из небольшого серебряного электрода, который крепится к кончику языка. С помощью передаваемого через него лёгкого переменного тока можно было обмануть вкусовые рецепторы и создать некоторые первичные вкусовые ощущения: солёное, кислое и горькое. Однако, при помощи электрической стимуляции не удалось добиться воспроизведения вкуса сладости. И для этого ученые обратились в сторону еще одного вида стимуляции - тепловой.

Новое созданное ими устройство выглядит как прозрачный параллелепипед с непонятной электронной начинкой и опутанное большим количеством разноцветных проводов. Активная часть этого устройства содержит матрицу крошечных термоэлектрических твердотельных приборов, известных, как элементы Пельтье, которые способны нагреваться или охлаждаться с высокой скоростью. Такое сложное управление температурой поверхности при касании ее языком вызвало у половины участников эксперимента устойчивые ощущения сладости.

Исследователи надеются, что рано или поздно им удастся усовершенствовать форму и размер, а также сделать устройство беспроводным, чтоб его можно было положить в рот и наслаждаться вкусами виртуальной реальности.

Источник: http://www.seeker.com