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Prodrone PD6B-AW-ARM - летающий дрон с «руками»

Октябрь 16, 2016 - 14:14 | 
Tech
Prodrone PD6B-AW-ARM - летающий дрон с «руками»

На шоу InterDrone в Лас-Вегасе, прошедшем в сентябре этого года, компанией Prodrone был представлен дрон PD6B-AW-ARM. Разработчики описывают его как первого в мире дрона с двумя дополнительными конечностями для захвата предметов. Построен он на базе другой модели компании Prodrone - PD6B-AW. Его действительно оснастили двумя роботизированными руками, управлять которыми можно удаленно.

Наличие «рук» позволяет механизму решать широкий спектр задач, выходящий за пределы привычной фото- и видеосъемки. В качестве примеров производитель называет перевозку грузов различной формы, соединение элементов конструкции, разрезание кабелей, изменение положения переключателей, сброс спасательных средств, извлечение опасных объектов и материалов.

Дрон может захватывать, поднимать и переносить предметы весом до 20 кг (по 10 кг в каждой "руке"). Программный алгоритм позволяет устройству сохранять равновесие при переносе грузов, определяя центр тяжести. Запас автономности составляет 30 минут.

Источник: https://www.prodrone.jp

Фото к заметке

Видео к заметке: 

     
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    Раздел: Робототехника

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