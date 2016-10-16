Prodrone PD6B-AW-ARM - летающий дрон с «руками»
Наличие «рук» позволяет механизму решать широкий спектр задач, выходящий за пределы привычной фото- и видеосъемки. В качестве примеров производитель называет перевозку грузов различной формы, соединение элементов конструкции, разрезание кабелей, изменение положения переключателей, сброс спасательных средств, извлечение опасных объектов и материалов.
Дрон может захватывать, поднимать и переносить предметы весом до 20 кг (по 10 кг в каждой "руке"). Программный алгоритм позволяет устройству сохранять равновесие при переносе грузов, определяя центр тяжести. Запас автономности составляет 30 минут.
Источник: https://www.prodrone.jp
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