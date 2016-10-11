23 декабря 1947 — Первая демонстрация транзистора на Bell Labs.
                
Современные достижения науки и техники, новые технологии, электроника, компьютеры, роботы, гаджеты, мобильные устройства, интересные разработки известных корпораций, средства коммуникаций, футуристические концепты, космические исследования, архитектура, судостроение, дизайн - все это и многое другое в новостях и обзорах на этом сайте

Средняя: 3 (1 голос)

HY4 - пассажирский самолет с водородными топливными элементами

Октябрь 11, 2016 - 20:03 | 
Tech
HY4 - пассажирский самолет с водородными топливными элементами

29 сентября 2016 года состоялся первый полёт четырехместного пассажирского самолёта HY4 с водородными топливными элементами в германском аэропорту Штутгарта. Самолет пробыл в воздухе порядка 15 минут, в течение которых он успел совершить один круг вокруг территории аэропорта.

Новый водородный самолет HY4 создан на базе словенского электрического самолета Pipistrel Taurus Electro G4. Аппарат построен по аэродинамической схеме с двумя фюзеляжами, между которых расположена гондола с двигателем. Размах крыльев составляет 21.36 метра.

В каждом из фюзеляжей самолета HY4 располагается водородный бак. Их общая масса составляет 170 кг. и они способны под давлением вмещать 9 кг водорода. Это водород является топливом для низкотемпературных мембранных топливных элементов Proton Exchange Membrane, которые превращают заключенную в водороде химическую энергию в электрическую.

Водородные топливные элементы вырабатывают энергию в количестве, достаточном для осуществления только горизонтального полета. А во время взлета и набора высоты на выручку приходит литий-полимерная аккумуляторная батарея, емкостью 21 Квт*ч, которая "вливает" в двигатели накопленную ею дополнительную энергию.

Масса водородного топливного элемента составляет 100 кг, а аккумуляторной батареи — 135 кг. Масса пустого самолёта HY4 составляет 1,5 тонны. Самолет может развивать скорость до 200 км/ч и совершать полеты на расстояние до 1500 км. При этом крейсерская скорость, скорость, при которой силовая установка самолета работает в максимально экономичном режиме, составляет 145 километров в час.

Источник: http://hy4.org/

HY4 - пассажирский самолет с водородными топливными элементами

HY4 - пассажирский самолет с водородными топливными элементами

Видео к заметке: 

     
Заметки по теме:
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль

Подводные плавающие тоннели
Подводные плавающие тоннели

Electra Meccanica Solo - одноместный трехколесный элетромобиль
Electra Meccanica Solo - одноместный трехколесный электромобиль



Комментировать  |  9339 просмотров
    Раздел: Транспорт

Фотофакт

Acabion GTBO
Acabion GTBO

В 2008 году компания Acabion представила мотоцикл GTBO, который имеет полный кузов и похож на ракету. Acabion GTBO способен разогнаться до 550 км/ч и ускорится от 0 до 480 км/ч за 30 секунд.

Комментарии

Симулятор вкуса виртуальной реальности
Привет!!!!! А как на счёт энергии??? Учёные из Германии и Японии, Швейцария, разработали новую энергию,которая позволить продлить Ваши...
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль
И что тоже с гироскопом? Ни вжисть не поверю, разве что просто крытый велосипед хотели производить.
Lit Motors C-1 - двухколесный автомобиль
N лет назад такой автомобиль планировалось производить в Воронеже... Называться он должен был "Ворон", корпус из дюраля и т.д. В архивах газет...
          Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2008-2016 • Новости технологий