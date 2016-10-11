29 сентября 2016 года состоялся первый полёт четырехместного пассажирского самолёта HY4 с водородными топливными элементами в германском аэропорту Штутгарта. Самолет пробыл в воздухе порядка 15 минут, в течение которых он успел совершить один круг вокруг территории аэропорта.

Новый водородный самолет HY4 создан на базе словенского электрического самолета Pipistrel Taurus Electro G4. Аппарат построен по аэродинамической схеме с двумя фюзеляжами, между которых расположена гондола с двигателем. Размах крыльев составляет 21.36 метра.

В каждом из фюзеляжей самолета HY4 располагается водородный бак. Их общая масса составляет 170 кг. и они способны под давлением вмещать 9 кг водорода. Это водород является топливом для низкотемпературных мембранных топливных элементов Proton Exchange Membrane, которые превращают заключенную в водороде химическую энергию в электрическую.

Водородные топливные элементы вырабатывают энергию в количестве, достаточном для осуществления только горизонтального полета. А во время взлета и набора высоты на выручку приходит литий-полимерная аккумуляторная батарея, емкостью 21 Квт*ч, которая "вливает" в двигатели накопленную ею дополнительную энергию.

Масса водородного топливного элемента составляет 100 кг, а аккумуляторной батареи — 135 кг. Масса пустого самолёта HY4 составляет 1,5 тонны. Самолет может развивать скорость до 200 км/ч и совершать полеты на расстояние до 1500 км. При этом крейсерская скорость, скорость, при которой силовая установка самолета работает в максимально экономичном режиме, составляет 145 километров в час.

Источник: http://hy4.org/