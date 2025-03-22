Atlas — это гуманоидный робот, разработанный компанией Boston Dynamics. Он был впервые представлен в 2013 году и с тех пор прошел несколько этапов модернизации. Atlas способен выполнять широкий спектр движений, включая ходьбу, бег, прыжки и даже акробатические трюки. Робот оснащен множеством сенсоров и камер, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве и избегать препятствий.

Новое видео демонстрирует результат обучения робота с подкреплением. Этот процесс проведен с использованием костюма захвата движения. Технология обучения была разработана в партнерстве с Boston Dynamics и RAI.

Основные характеристики Atlas включают:

Высота: около 1,5 метра

Вес: приблизительно 80 кг

Движения: высокая степень подвижности благодаря гидравлическим приводам

Atlas разработан для выполнения различных задач, включая работу в экстремальных условиях, помощь в спасательных операциях и исследования. Его способности продолжают совершенствоваться, что делает его одним из самых передовых гуманоидных роботов в мире.

Источник: https://newatlas.com