Apple планирует добавить в будущие версии наушников AirPods функцию синхронного перевода речи. Эта функция позволит устройству распознавать иностранную речь и переводить её в режиме реального времени. Нововведение должно стать частью обновления программного обеспечения, которое планируется выпустить в 2025 году вместе с iOS 19. Предполагается, что бета-версии iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 будут представлены на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне.

Кроме того, Apple работает над следующим поколением AirPods Pro и, согласно слухам, также разрабатывает версию наушников с камерами, использующими искусственный интеллект для анализа окружающей среды. В настоящее время актуальными моделями наушников компании являются AirPods 4, полноразмерные AirPods Max, а также второе поколение AirPods Pro 2022 и 2023 годов, отличающиеся использованием разъёма USB-C, обновлённым чипом H2 и улучшенной защитой от воды и пыли.

Источник: https://www.bloomberg.com