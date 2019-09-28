В столице Китая, пекинском районе Дасин, состоялось открытие нового международного крупнейшего аэропорта в мире на сегодняшний день Пекин Дасин. Он стал значимой и важной зоной где пересекаются высокоскоростные железные дороги, региональные железные дороги и скоростные автомагистрали. Также он объединяет в себе необычную архитектуру и современные технологии.

Его строительство началось ещё в 2014 году и завершилось 30 июня 2019 года. По данным The Guardian, строительство аэропорта обошлось примерно в 63 миллиарда долларов. Площадь четырёхэтажного здания терминала составляет 700 000 м². Ожидается, что изначально он будет обслуживать 45 миллионов пассажиров в год.

Над созданием дизайна аэропорта работал знаменитый ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, представительница деконструктивизма Заха Хадид. По её словам, она старалась сделать так, чтобы максимально увеличить естественное освещение внутри и облегчить доступ пассажиров к гейтам и другим важным зонам.

«Компактная радиальная конструкция терминала позволяет парковать максимальное количество самолётов непосредственно возле терминала с минимальными расстояниями от центра здания, обеспечивая исключительное удобство для пассажиров. 79 гейтов с телетрапами соединяются непосредственно с терминалом, который может быстро обрабатывать пассажиров шести полных A380 одновременно», — рассказал архитектор.

На крыше аэропорта находятся солнечные панели, вырабатывающие более 10 МВт электроэнергии. Отопление здания обеспечивается за счет эффективной системы наземного теплового насоса. В нём также применена система сбора и очистки дождевой воды с последующим её использованием. Кроме того, весь обслуживающий аэропорт транспорт будет экологически чистым.