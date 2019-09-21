Компания Bugatti выпустила лимитированную серию детских автомобилей Baby II. Они являются уменьшенной копией модели Type 35 Lyon Grand Prix 1924 года. В автомобиле установлен экологичный электродвигатель. Теоретически место водителя может занять и взрослый – если поместится.

Электромобиль укомплектован аккумулятором на 1,4 кВт*ч, имеет мощность 1,3 л.с. и развивает скорость до 20 км/ч. При переключении во «взрослый» режим мощность увеличивается до 5,4 л.с., а скорость до 45 км/ч. Для тех, чьи дети жаждут экстремальных ощущений, есть дополнительная опция – «ключ скорости». При его активации мощность системы достигает пика в 13,4 л.с., а ограничитель скорости отключается. А чтобы покататься подольше, можно установить более емкий аккумулятор на 2,8 кВт*ч, который увеличивает запас хода до 30 км.

Во избежание риска все электромобили поступают с дистанционным пультом управления для родителей.

Всего представлено три модификации. Базовая Baby II имеет композитный корпус и стандартный набор опций. Продвинутая, Baby II Vitesse, выполнена из углеродного волокна и поставляется с «ключом скорости». Третья – Baby II Pur Sang имеет алюминиевый корпус ручной сборки.

Уже распродана вся партия в 500 экземпляров!