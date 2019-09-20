Необычная новинка появилась на краудфандинговой платфоме Xiaomi – умный массажёр для ног HITH Q2. Разработано устройство компанией Foshan Xingman Information Technology. Девайс подключается к системе умного дома Mijia Mi Home и может управляться со смартфона.

За уникальный дизайн разработчики получили престижную награду Golden Point Design Award.

Гидромассажёр представляет собой небольшую мобильную ванную, оснащённую ручкой и колёсиками. На дне расположены четыре съёмные насадки, на каждой из них имеется четыре вращающихся массажных ролика. Всего их 16. Они приводятся в движение тихим мотором номинальной мощностью 950 Вт. Ванна работает от встроенного аккумулятора. Полного заряда хватает на 3 процедуры по 30 минут.

Элементы управления находятся на самом приборе, а также управлять им можно через мобильное приложение на смартфоне: регулировать температуру воды или настраивать интенсивность массажа.

В Китае гидромассажную ванну для ног HITH Q2 можно купить по цене около $85.