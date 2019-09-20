В начале года компания Sony представила широкоформатный 16K-дисплей большого размера, выполненный по технологии Crystal LED. Изначально он был доступен только для различных экспозиционных залов и крупных компаний, но теперь такой экран может приобрести любой желающий.

Гигант-телевизор Sony состоит из множества Micro LED-модулей размером 16х18 дюйма и разрешением 360х360 пикселей с тремя миниатюрными светодиодами в каждом пикселе. Эти модули не имеют рамок, их можно соединять друг с другом для получения экрана нужной формы и разрешения. Так, из 18 блоков можно получить 110-дюймовый экран с разрешением Full HD, а из 72 модулей — 220-дюймовую 4K-панель. Если же объединить 576 Micro LED-модулей, получится гигантский 790-дюймовый экран с разрешением 16K размером 19,2 х 5,4 метра.

Технология Crystal LED по своему принципу схожа с OLED, но вместе с тем способна обеспечивать изображение с максимальной яркостью до 1000 нит, поддерживает 10-битный оттенок серого и способна отображать 140% цветового диапазона sRGB.

По предварительным данным, цена одного Micro LED-модуля для телевизора Crystal LED от Sony составляет $10 000. Следовательно, экран с разрешением 16K обойдётся в 5,8 миллиона долларов.