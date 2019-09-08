Первый в мире автобус, оснащённый искусственным интеллектом и созданный при помощи 3D-печати представила американская компания Local Motors. Посредством аддитивных технологий изготовлены 80% деталей транспортного средства.

Ещё в 2016 году в процессе совместной деятельности с IBM компания Local Motors разработали и представили беспилотный автобус Olli.

Коллаборация с авторитетным производителем компьютеров IBM позволила молодой компании Local Motors воспользоваться наработками в области искусственного интеллекта. Результатом плодотворных трудов стал обновлённый автобус Olli, кузовные детали которого были изготовлены с помощью 3D-принтера.

На момент разработки Olli предназначался не для эксплуатации на улицах. Модель была низкоскоростной и больше задумана для перемещения по закрытым территориям вроде госпиталей, военных зон, баз отдыха.

Однако современный Olli по сравнению с предшественником получил ряд улучшений. Максимальная скорость движения достигает 40 км/ч, одного заряда хватает, чтоб проехать до 160 километров, пассажировместимость составляет 12 человек, но особенностью автобуса стал автопилот четвёртого уровня, позволяющий обходиться без помощи человека.

Сейчас проект находится на стадии тестирования и доработки.