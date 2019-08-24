Австрийские разработчики создали устройство Cybershoes, которое позволяет перенести движение ног человека в виртуальную реальность (VR). Скорее всего такое устройство больше заинтересует техноманьяков, гиков и игроманов.

Конструкция этого аксессуара похожа на открытую обувь со встроенными датчиками и надёжным креплением. Снизу подошвы можно рассмотреть ролики.

Ходить или стоять в таких "киберботинках" не представляется возможным, поэтому пользователям данного гаджета придётся сидеть на вращающемся кресле. Специальный коврик под креслом, идёт в комплекте к обуви VR и помогает транслировать движения.

Система работает в паре со Steam VR, что означает её совместимость со шлемами Oculus, HTC, Pimax и других производителей. Cybershoes работает со всеми играми, которые поддерживают VR. Это, к примеру, Arizona Sunshine, Fallout VR и Skyrim VR.

Гаджет Cybershoes уже можно купить. Цена стартует с 360 евро за пару «киберботинок» и коврик. Версия со стулом оценивается в диапазоне от 450 до 1170 евро.