Калифорнийский стартап Drako Motors презентовал электрический суперкар GTE. Модель была разработана совместно с американской компанией Fisker Automotive.

Свиду четырёхдверный седан выглядит очень даже ничего! Капот выполнен из карбона. Все двери имеют скрытые ручки. Сзади находится интегрированный спойлер.

Спереди автомобиль оснащён воздухозаборниками внушительных размеров, служащих для охлаждения аккумуляторов и других компонентов внутри. Салон выполнен с использованием алькантары. На центральной панели внутри салона находится сенсорный дисплей, служащий для взаимодействия с авто и информационно-развлекательным комплексом. Под ним расположены четыре переключателя, отвечающие за настройки езды автомобиля.

На каждое колесо приходится по одному электромотору с постоянным магнитом, суммарная мощность которых составляет 1216 лошадиных сил! Максимальный крутящий момент - 8800 Н•м. Авто способно разгоняться до 332 км/ч. Электромоторы питаются от аккумулятора ёмкостью 90 кВт•ч с максимальной отдачей 990 кВт.

Разработчики намерены выпустить 25 экземпляров Drako GTE. Базовая модель будет стоить 1,25 миллиона долларов. Поставки запланированы на 2020 год.