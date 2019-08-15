Бесшумный гидроцикл WaveFlyer с подводными крыльями создали студенты из австралийского города Перт.

Ещё в 2015 году в Университете Западной Австралии сделали электрический гидроцикл. А теперь разработчики из стартапа Electronautic добавили экономную самобалансирующую систему подводных крыльев WaveDrive. Благодаря этой системе WaveFlyer, набрав скорость, взмывает над волнами.

Разработчики раскрывают минимум деталей о том, как работает необычная система. Известно, что у WaveFlyer батарея емкостью 2 кВт, благодаря которой два человека на протяжении получаса могут наслаждаться катаниями не по воде, а над водой.

На данном этапе WaveFlyer — это всё ещё прототип в стадии разработки. Однако профессор Томас Брауни, участвующий в проекте, видит «огромный коммерческий потенциал для этого экологического судна».