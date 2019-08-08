Компания Hyundai объявила о старте продаж новой модели Sonata Hybrid в Корее.

Удивительна эта модель тем, что крышу её кузова оснастили солнечными батареями.

Дополнительный источник энергии позволяет одновременно сократить расходы на топливо и снизить выбросы углекислого газа. Солнечные панели смогут восполнять от 30 до 60% ёмкости аккумуляторов автомобиля ежедневно — в среднем 6 часов такой зарядки в день дадут до 1300 километров «бонусного» пробега ежегодно.

Sonata Hybrid имеет двигатель Smartstream G2.0 GDi HEV мощностью 195 лошадиных сил, 6-ступенчатую гибридную коробку передач. И такую замечательную функцию, как «Цифровой ключ», позволяющую разблокировать двери авто через специальное приложение для смартфона.

Реализация необычной идеи размещения солнечных панелей в перспективе может дать импульс к дальнейшему развитию гибридных и электрических моделей различных брендов.