В Китайском городе Чанша рекордными темпами был построен небоскрёб высотой в 57 этажей! Возведение Mini Sky City (так его назвали) заняло всего 19 дней! Разве это не поразительно?

Строительством занималась компания Broad Sustainable Buildings (BSB). Её секрет заключается в технологии сборки конструкции здания из стальных модулей. Проще говоря, башню возвели из блоков, изготовленных на заводе.

Использование готовых конструкций снизило потребность в бетоне. Несмотря на отсутствие бетона и оперативное строительство модульный небоскреб получился надёжным и устойчивым к землетрясениям магнитудой 9 баллов!

К особенностям Mini Sky City также можно отнести активное использование «зелёных» технологий. Например, здесь применяется тройная очистка воздуха как внутри помещений, так и снаружи здания. А четырехуровневые стеклопакеты способны сократить выброс диоксида углерода в воздух примерно на 12 тонн по сравнению с другими небоскребами подобного размера.

Mini Sky City имеет площадь в 180 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся 800 квартир, а также большое офисное пространство на 4 тысячи человек.