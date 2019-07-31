30 июля в городе Баодин, провинции Хэбэй на севере Китая, состоялось открытие нового поворотного моста.

Он расположен над железной дорогой, соединяющей Гуанчжоу и Пекин. Его вес составляет 46 000 тонн, а длина 263,6 метра. Это новый мировой рекорд по массе и длине для такого типа мостов!

Его конструкция включает две отдельные части, которые вращаются на установленных сферических шарнирах. Диаметр шарнира составляет 6,5 метров, что также является рекордом!

За 68 минут мост развернули на 52,4 градуса, что позволило свести к минимуму остановку движения поездов под ним. В Китае подобная технология изготовления мостов уже активно используется, поскольку позволяет преодолеть ограничения окружающей среды и трафика и сокращает сроки строительства.

Ночью на мосту включается подсветка.