Молодой стартап Coosno Design решил, что коротать вечерний досуг за журнальным столиком можно намного приятнее, если добавить этому аксессуару умных фишек. Так появился Coosno — компактный футуристический стол с холодильником, голосовым ассистентом и расширенной функциональностью.

В Coosno есть всё, чего так не хватало гаджетоману: две встроенных розетки, LED-подсветка, Bluetooth-динамики с объёмным звучанием, беспроводная зарядка. Но самое приятное, что управлять устройством можно голосом. Обратившись к встроенному Google Assistant, можно не только активировать определённые функции Coosno, но и узнать информацию о погоде, установить будильник и сделать всё то же самое, что пользователь привык делать с ассистентом на смартфоне. Журнальный столик полностью совместим с экосистемой умного дома Google Home.

Coosno оснащён телескопической ножкой с микролифтом, поднятие которой открывает встроенный холодильник. По заверению производителя, его объёма достаточно для размещения 68 пивных банок. Верхняя грань устройства защищена калёным стеклом, под которой установлена LED-панель.

Для управления Coosno также предусмотрено фирменное приложение, позволяющее менять характер подсветки, открывать холодильник и синхронизировать музыку. Выдвижной блок включает сразу несколько портов: две розетки, два порта USB 3.0 и 3,5-мм аудиоразъём. Для размещения журналов и различной мелочи в Coosno есть и классические выдвижные шкафчики.

Стоимость Coosno составляет $329 по условиям предзаказа на краудфандинговой площадке IndieGoGo. Розничная цена гаджета составит $799. Из ожидаемых $10 000 инвестиций стартапу удалось собрать более $150 000. Первые поставки Coosno намечены на 2020 год.

Источник: http://4pda.ru/