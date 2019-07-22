Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила ракету-носитель с межпланетной лунной станцией «Чандраян-2». Запуск состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Индии. Первоначально запуск планировался на 15 июля, но был перенесён за 56 минут до старта из-за технических неполадок.

Ракета «Чандраян-2» весом 640 тонн доставит на Луну орбитальную станцию, спускаемый аппарат и 27-килограммовый шестиколёсный ровер с приборами для анализа почвы. Посадка «Чандраян-2» произойдёт на практически не изученном южном полюсе Луны.

В рамках миссии планируется поиск воды и минералов, исследование сейсмической активности и фотографирование поверхности Луны и её тонкой атмосферы.

Луноход будет работать на солнечных батареях и за время изучения поверхности пройдет более 500 м.

Изначально, отправка «Чандраян-2» должна была произойти ещё в 2013 году совместно с Россией, но из-за провала российской миссии «Фобос-Грунт» ISRO решило проводить этот запуск самостоятельно.