2 июля NASA провела успешные испытания системы аварийного спасения экипажа на новейшем космическом корабле Orion, который будет участвовать в миссии полёта на Луну.

Три минуты составила продолжительность полёта тестовой версии судна. Спустя 55 секунд после старта на высоте около 9,5 километров и скорости свыше 1300 км/час включились двигатели аварийной системы. Они сместили космическое судно от ракеты-носителя.

Через 27 секунд от корабля отделился обтекатель с двигателями аварийного спасения. Капсула начала своё падение в Атлантику.

В момент тестового испытания на корабле было установлено огромное количество датчиков, порядка 900, включая сенсоры давления и температуры!