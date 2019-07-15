В Екатеринбурге с 8 по 11 июля прошла международная промышленная выставка «Иннопром». В рамках выставки Российская корпорация «Роскосмос» представила первый беспилотный трактор, не имеющий водительской кабины.

Разработкой беспилотного трактора занималось подразделение «Роскосмоса» под названием Научно-производственное объединение автоматики.

По размерам он стал более компактным, если сравнивать с привычным для нас трактором, поскольку лишён кабины для водителя, рулевого колеса и педалей. А его задние колёса не такие громоздкие. И выглядит стильно!

Внутри его корпуса находится устройство приёма сигналов со спутника. «Общаясь» со спутником он понимает, где находится и, что его окружает вокруг. Так происходит управление и строится маршрут.

Во время движения по маршруту трактору помогают видеть происходящее установленные на корпусе камеры. Камеры способны распознавать предметы. Вся информация накапливается и сохраняется в памяти. Поэтому обращение за помощью к спутнику с каждой поездкой становится реже.

По словам разработчиков, они могут научить самостоятельной езде любую сельскохозяйственную технику, оснастив её такой же электроникой.