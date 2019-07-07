Калифорнийское тюнинг-ателье Lexani Motorcars продемонстрировало свою новую работу - проект ценой в миллион долларов. На базе грузовика Ford был построен мобильный офис, больше напоминающий каюту дорогой яхты или салон бизнес-джета.

Проект получил название G:77 Sky Master, и его создатели уверяют, что это первый в мире роскошный кабинет на шасси Ford F-550 Super Duty. Напоминает он автомобиль особо секретной службы: полностью чёрный фургон, непрозрачные стёкла. В представлении дизайнеров Lexani именно так должен выглядеть премиальный офис.

В интерьере G:77 Sky Master царит абсолютная и умопомрачительная роскошь. А как иначе? Надо угодить самому взыскательному пассажиру и его гостям. Шесть кресел с возможностями трансформации – каждое кресло при помощи электроприводов может превращаться в спальное место. Кресла снабжены индивидуальными планшетами, подставками для ног, подогревом и системой массажа.

В отделке салона используются итальянская кожа тёплых тонов и тёмное дерево. Металлические поверхности покрыты 24-каратным золотом. Кроме того, салон мобильного кабинета оборудован 65-дюймовым экраном и акустической системой Bose. Предусмотрены также миникухня, туалет и отдельное помещение для VIP-переговоров с техникой для видеоконференций и системой 360-градусного обзора.

Ателье Lexani Motorcars уже заявило, что этот проект стал самым амбициозным в истории ателье.