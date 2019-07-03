До лета 2019 года самым большим аэропортом в мире считался аэропорт Стамбула, который был открыт в октябре прошлого года. Однако, китайский аэропорт "Дасин", возведенный в Пекине, превзошел нынешний рекорд, раскинувшись на площади в один миллион квадратных метров.

Воздушная гавань находится в 46 километрах от центра Пекина и ее позиционируют как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире".

"Дасин" также стал крупнейшим зданием в мире, которое было построено без структурных швов. Аэропорт введут в эксплуатацию 30 сентября 2019 года.

К 2025 году его пропускная способность должна составить 72 миллиона человек в год.

По форме здание напоминает феникса — архитекторы хотят связать здания нового аэровокзала с уже существующим аэропортом Шоуду, форма которого напоминает о другом мифическом животном, китайском драконе.