Молодая китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co., основанная в 2016 году, показала прототип водородного автомобиля под названием Grove Obsidian.

Автомобиль назвали в честь британского физика, изобретателя технологии топливных элементов Уильяма Роберта Гроува.

Это пятидверный универсал с длинным капотом и смещенной назад кабиной. Передние двери открываются по типу «крылья бабочки». Наружные панели кузова сделаны из углеродных материалов. В движение машину приводит установка на водородных топливных элементах. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели.

Главной особенностью автомобиля Grove считается пробег с одной полной заправкой топливного бака, т.е. запас хода, который составляет около 1000 километров. Полная заправка баллонов занимает всего три минуты. Как и любой другой водородный автомобиль, Grove экологически чист, из его выхлопной трубы выходит водяной пар.

Серийное производство Grove Obsidian начнется в 2020 году. Имеется также спортивная версия с измененным дизайном кузова - Grove Granite.