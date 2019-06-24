В Швеции каждый год проходит конкурс Delsbo Electric. Он примечателен тем, что в нём состязаются студенты за разработку самого экономного средства передвижения.

Для участия в конкурсе надо собрать рельсовое транспортное средство на батареях. Победитель должен проехать 3,36 километра и сохранить максимальное количество заряда.

Команда студентов из Даларнского института и Технического университета Чалмерса уже стала легендой. В 2016 году они при помощи своего рельсового «болида» Eximus 1 побили мировой рекорд энергоэффективности. С тех пор – ни одного поражения!

500 ватный электродвигатель Eximus 1 весил 100 килограмм и был сделан из алюминия. Для перевозки одного пассажира массой 50 килограмм требовалось 0,84 ватт-часов на каждый километр.

В этом году была представлена четвёртая версия Eximus IV, конструкция которой была более усовершенствована. Больше внимания было уделено аэродинамическим свойствам. Были использованы сверхлёгкие авиационные материалы. Также машину оснастили новыми колёсами и мотором.

На этот раз был поставлен новый рекорд. Всего 0,603 ватт-часа энергии на километр! Со слов молодых инженеров Delsbo Electric, это означает, что преодолеть расстояние в 75 километров можно на энергии, содержащейся в одной столовой ложке бензина.

http://www.delsboelectric.se/