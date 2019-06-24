На прошедшем Международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже израильская компания Eviation представила электрический самолёт Alice. Пока это самый большой самолёт на электрической тяге для девятерых пассажиров.

Его длина составляет 12,2 метра, а масса 3,8 тонны (60% веса принадлежит аккумуляторам). Размах крыльев достигает 16 метров. Конструкция оснащена тремя мощными электродвигателями Siemens мощностью 260 кВт, один из которых находится на хвосте и два на крыльях. Самолёт способен подниматься до отметки в 700 метров и набирать скорость до 444 км/ч.

Первые полёты компания Eviation планирует начать уже в этом году. Самолёт будет совершать короткие рейсы не более 1600 километров. Стоимость такого перелёта будет составлять около 20% от стоимости полёта на обычном самолёте. По подсчётам компании это приблизительно 200 долларов в час с пассажира.