В Лос-Анджелесе прошла ежегодная «Выставка электронных развлечений» – Electronic Entertainment Expo (E3). Одним из интересных моментов был турнир по игре Street Fighter V, в котором актёр-комик Эрик Андре сражался против своих фанатов.

В качестве главного приза раздали 200 лучшим геймерам необычные пивные банки из серии «Cantroller», которые по своей сути являются геймпадами в дизайнерских корпусах.

«Cantroller» – рекламный проект от пивного бренда Miller Lite. Инженеры и дизайнеры компании превратили 350-граммовые алюминиевые банки в игровые контроллёры. У них есть по 10 управляющих кнопок, система обратной тактильной связи, беспроводной интерфейс для подключения к ПК или игровой консоли. Интегрированная литий-инонная батарея рассчитана на 3 часа непрерывной работы.

Электронная начинка занимает ничтожно мало места, основное содержимое – это любимый напиток миллионов геймеров по всему миру.