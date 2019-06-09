На конференции re: Mars, проходившей в Лас-Вегасе, американская компания Amazon показала свой новейший беспилотник.

По словам компании эти дроны в скором времени начнут осуществлять доставку посылок весом до трёх килограмм.

Дрон имеет оригинальную гексагональную форму. В центре находится неподвижная коробка, в которой расположилась вычислительная мощь летательного аппарата. Видимо, в ней же будет доставляться груз. Вокруг коробки установлены шесть пропеллеров, лопасти которых защищает кожух. Наделённый шестью степенями свободы для маневрирования дрон плавно переходит из вертикального режима взлёта к горизонтальному полёту.

Всё программное и аппаратное обеспечение для беспилотника компания разработала самостоятельно, рассказал Гур Кимчи, вице-президент Amazon. Основное внимание компания уделяла созданию дрона, который будет максимально безопасным и независимым, а потому он переполнен различными датчиками и набором вычислительных модулей.

До 25 километров сможет пролетать новый дрон-почтальон и шуметь он будет в пределах норм безопасности.