Для Китая произошло знаменательное событие. 5 июня аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC впервые запустила ракету-носитель «Чанчжэн-11» с плавучей платформы.

Запуск ракет с плавучих платформ являются наиболее предпочтительными. Во-первых, такую платформу можно расположить далеко от населённых пунктов, это безопасно и никому не помешает, а во-вторых, переместив платформу в зону экватора, перед космическими агентствами открывается много разных возможностей для запуска: можно увеличить массу выводимой нагрузки и снизить затраты энергии, можно вывести спутник на орбиту максимально ровно…

Плавучая платформа с размерами 110 на 80 метров (почти футбольное поле) наполовину погружена в воду. Стартовый комплекс, удерживающий ракету-носитель, расположен посередине. Платформа находилась в Жёлтом море у восточного побережья Азии к западу от Корейского полуострова.

Первой ракетой, стала четырёх ступенчатая «Чанчжэн-11» (другое название Long March 11) с грузоподъемностью до 700 килограмм. Запуск был совершён не стандартным способом — сначала ракету подбросило в небо, как мяч, благодаря давлению в пусковой установке, а потом включился собственно сам двигатель ракеты. Запуск прошел успешно и Long March 11 вывела на орбиту 7 спутников.