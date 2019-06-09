Российский холдинг «Бакулин Моторс Групп» представил беспилотный вездеход Volgabus.

По словам главы холдинга Алексея Бакулина идея создания автономного вездехода возникла во время арктической экспедиции.

На разработку ушло два года. На официальном сайте Volgabus сообщается, что полярный автобус целиком разработан в России и создан с применением отечественных комплектующих, технологий и программного обеспечения.

Благодаря машинному зрению, всевозможным сенсорам, системам навигации и искусственному интеллекту, вездеход способен передвигаться без водителя в салоне по сложному рельефу местности.

Его можно эксплуатировать в любых погодных условиях. Благодаря большим колёсам создаётся низкое давление на поверхность. Производитель уверяет, что машина может ехать по льду, снегу и даже плыть по воде! А также способна преодолевать вертикальные преграды до 1.6 метра высотой и проходить двухметровые расщелины.

Запас хода от литиевых батарей рассчитан на 60 минут, но при подключении дизельного генератора можно увеличить максимальное время автономного движения до 120 часов.

С такой техникой исследование заполярного круга станет намного проще: и груз доставить, и разведку провести.