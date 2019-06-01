Первые подозрения о существовании воды на Марсе у учёных возникли ещё в 2012 году, когда марсоход «Кьюриосити» нашёл следы высохших русел ручьёв.

При наличии воды, соответственно, должно быть огромное количество глины.

И вот, в апреле 2019 года аппарат пробурил два отверстия на марсианской поверхности. Одно отверстие на небольшой скале «Aberlady», второе – в области «Kilmarie». Эти зоны были выбраны не случайно!

Каково было удивление исследователей, когда «Кьюриосити», не прилагая больших усилий, с лёгкостью пробурил пару отверстий и извлёк максимальное количество глиняных материалов! В образцах грунта было обнаружено очень мало гематита, минералов оксида железа, возможно, поэтому бурить отверстия в этих местах было легко.

Исследователи объявили, что новое открытие подтверждает гипотезу о том, что когда-то на месте исследований «Кьюриосити» находилось озеро.