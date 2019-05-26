Устройство перед вашими глазами, похожее на дискету, не что иное, как карманная игровая консоль Playdate с чёрно-белым экраном и заводной ручкой.

Эту игрушку-приставку будет выпускать орегонская компания Panic, известная как разработчик приложений для macOS и как издатель нашумевшей инди-игры Firewatch.

Механическая ручка сбоку – это особенность данного девайса и является таким же средством управления как переключатель D-pad (крестовина) и две другие компактные клавиши.

Устройство имеет небольшие размеры 74×76×9 мм, и оснащёно 2.7-дюймовым дисплеем с разрешением 400×240 пикселей. Имеется также Wi-Fi, Bluetooth, разъём для наушников и USB-C для зарядки.

Приставка Playdate будет поддерживать 12 игр. Еженедельно одна игра будет поступать в приставку через Wi-Fi. О доступности новинки будет оповещать индикатор на верхней части корпуса.

Выйдет игровая консоль в следующем году и будет стоить около 150$.