В рамках проекта Starlink, компания SpaceX намерена создать всемирно доступный интернет, выведя на околоземную орбиту 12 000 спутников связи. Запуск первых 60-ти спутников был дважды отложен из-за сильного ветра – первый раз и второй раз из-за необходимости проверки оборудования. И вот с мыса Канаверал в 5:30 утра по московскому времени 24 мая состоялся долгожданный запуск.

Ракета-носитель Falcon 9, загруженная 60 спутниками и прочими тяжестями, подняла в воздух рекордную массу для ракет SpaceX, равную 18,5 тонн! Масса всех спутников составила 13,6 тонн, а по одиночке, каждый весит 227 килограмм.

Спутники были доставлены на высоту 440 километров. Оставшийся участок пути до отметки 550 километров этому "флоту" надо преодолеть самостоятельно, используя собственные двигатели. На этой высоте каждый из них будет работать, связываясь с Землёй. Примечательно, что обмениваться информацией между собой они не могут. Видимо, на это будут способны спутники следующего состава.

В течение года на околоземную орбиту планируется вывести ещё около тысячи спутников. Илон Маск считает, что такого количества будет достаточно для запуска системы Starlink – сеть сможет предоставить доступ к интернету ряду транспортных средств, вроде самолётов и кораблей.