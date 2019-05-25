Компания Google анонсировала новую версию гарнитуры дополненной реальности Glass Enterprise Edition 2. Как и предыдущая версия, напрямую клиентам она не продаётся. Что же это за гаджет такой?

Это специальные очки, оснащённые процессором, камерой, они помогают работникам в различных отраслях – в логистике, в производстве и прочих – выполнять свою работу более эффективно, предоставляя свободный доступ к необходимой информации.

Основной дизайн Glass не сильно изменился. Это всё ещё относительно простой дисплей перед глазами. Новая версия очков получила процессор (Qualcomm Snapdragon XR1) для более ускоренной обработки, специально разработанный для дополненной и виртуальной реальности, камеру получше, порт USB-C для быстрой зарядки и ряд других обновлений.

Работают Glass Enterprise Edition 2 на операционной системе Android с поддержкой Android Enterprise Mobile Device Management. Также это устройство оснащено инструментом для компьютерного зрения – Google Lens, – который предлагает такие функции, как перевод знаков и рекомендации ресторанов.